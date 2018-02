E’ una Juventus acciaccata quella che tra meno di venti giorni affronterà il Tottenham a Wembley nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Oggi Federico Bernardeschi si sottoporrà a nuove visite mediche ma difficilmente recupererà per il match di Londra. Ci sarà invece Paulo Dybala, che si è ormai gettato alle spalle l'infortunio ai flessori, così come scalpita per rientrare Blaise Matuidi. Infine, non preoccupa particolarmente la distorsione alla caviglia rimediata oggi da Gonzalo Higuain: il Pipita lavorerà per essere in campo contro gli Spurs.