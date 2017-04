il(ebbene sì..), ile la. Tra queste, soltanto le ultime due hanno saputo ripetersi, mentre i francesi, ricordiamo tutti la fine che hanno fatto. Se dunque in Liga l’onore del primato va agli andalusi, meritevoli di aver inchiodato il Barça al Camp Nou sullo 0-0, in novembre, per poi essersene sbarazzati in aprile a casa propria (2-0),Dopo il tris di Torino, ieri sera gli uomini di Allegri si sono superati là, senza smuoversi dallo 0-0.. Com’è potuto accadere che Neymar, Messi e compagnia, non siano stati in grado di gonfiare la rete di Buffon non dico sei, ma almeno una volta, davanti a tanto entusiasmo, a tanto pubblico? Niente remuntada, ok, potevamo aspettarcelo, peròche, dopo una partita trionfale e giocata a viso aperto come quella dell’andata,su cui rifletteremo tra un attimo, terminato l’accenno sul pressing.E’ con questo infatti che inizierei l’analisi di oggIn alcune situazioni specifiche, tuttavia,. In particolare nel primo quarto d’ora, a inizio gara e dopo l’intervallo. Un segnale, per stroncare sul nascere l’impulso blaugranaA quel punto bisognava gestire le chiusure, gli intercetti, attendendo la ripartenza letale. Vediamo come la Juventus, tanto nel primo quanto nel secondo tempo, usciva in pressione, quando il pallone arrivava a ter Stegen., dal momento che Chiellini saliva in mediana su Rakitic e Khedira si occupava di Busquets, il vertice basso, con Pjanic attaccato a IniestaIn questo modo, dove sarebbero poi usciti rispettivamente e con un certo agio Mandzukic e Cuadrado. Sotto, un altro esempio, a inizio ripresa.Come promesso, affrontiamo ora, grazie allRicordate l’occasionissima di Iniesta nella gara d’andata? Partiamo da lì. La posizione in linea, ma anche la posizione del corpo stessa di Dani Alves crea problema. Voleva più stretto verso Bonucci e soprattutto non di spalle. Pjanic in teoria è messo benissimo, oscura quella linea di passaggio. Eppure Messi trova un varco, il solo, il tunnel., per il ‘semplice’ fatto che Dani Alves ha giocato alla grande, per la seconda volta consecutiva. Stavolta Iniesta si butta nello spazio, ma il pallone di Neymar non arriva, per via della chiusura doppia del terzino brasiliano e di Cuadrado.