Il tecnico della Juventus Under 10 Davide Perri parla a J Tv del lavoro svolto con la squadra e di come crescono i bambini del settore giovanile bianconero: . Ci alleniamo tre volte la settimana, il lunedì esercitiamo la costruzione del gioco “dal basso”, il mercoledì lavoriamo sul possesso palla e sulle azioni di gioco, il giovedì sulla finalizzazione. I bambini rispondono molto bene perché pur essendo in un’età vivace e giocosa, nella quale tendenzialmente amano tenere la palla, dribblare e fare gol, riescono a cooperare insieme per costruire le varie azioni. Domenica c’è il Milan a Vinovo e tra poche settimane ci sarà l’Inter. Da qui a dicembre andremo il Lituania con un gruppo e con l’altro andremo a Southampton per cinque giorni. In Inghilterra è uno dei centri tecnici e formativi più avanti e sarà una bella esperienza per i nostri ragazzi. L’importante è fare esperienze che per noi sono molto importanti per crescere.”