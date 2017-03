"Pressing alto, sfruttare i corner e la squalifica di Busquets". Pepe Mel consiglia Allegri in vista dei quarti di finale in Champions League tra Juventus e Barcellona. L'allenatore spagnolo del Deportivo La Coruna, che lo scorso 12 marzo ha battuto 2-1 la squadra di Luis Enrique, ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Innanzitutto bisogna sperare di affrontarlo in una giornata in cui Messi, Suarez e Neymar non siano al top. Io l'ultima volta ho avuto la fortuna di incrociarli dopo lo sforzo di Champions contro il PSG. Però qualche accorgimento c'è. Noi siamo riusciti a limitarli puntando su una precisa strategia: far ricevere loro la palla soltanto lontano dall'area di rigore. Non hai alternativa: negli ultimi metri sono devastanti".



DIFESA ALTA - "Il Barcellona è la squadra più forte del mondo nel palleggio e, se non la disturbi fin dall'avvio dell'azione, ti massacra. I blaugrana vanno in difficoltà quando hanno meno tempo per ragionare. Vanno pressati immediatamente. Quando il loro portiere ter Stegen aveva il pallone tra i piedi, i miei ragazzi invece di indietreggiare salivano in pressione per rendere meno comodi i primi passaggi dei blaugrana. Secondo me è l'unico modo per infastidire il Barcellona. Adesso loro giocano con un 3-3-1-3, ma i principi di gioco dei blaugrana sono gli stessi da 10 anni, a prescindere dagli allenatori. Io giocando in questo modo sono riuscito a vincere ai tempi di Guardiola e pure qualche settimana fa. Serve fortuna e grande applicazione da parte di tutta la squadra".



NIENTE CATENACCIO - "Sarebbe un suicidio sia in casa, sia al Camp Nou. La chiave è riuscire a difendersi nella loro metà campo. Messi non lo fermi, ma devi fare in modo che non venga rifornito come predilige, cioè a ridosso dell’area. E' un fenomeno assoluto, ma se grazie al pressing lo obblighi ad andare nella proprià metà campo a ricevere palla di sicuro lo limiti. La chiave è 'aggredire' Busquets, che del loro gioco è uno degli uomini chiave. Il Barcellona senza di lui perde un 25-30%. Da quando non c'è più Xavi, l’avvio del gioco passa da Busquets: quando quest'ultimo è stato infortunato ha patito tanto la squadra. Il pericolo è l'avvio dell'azione: il Barça ti aggredisce immediatamente con 3-4 giocatori per rubarti palla a ridosso dell'area, dove poi sono letali".



CHIAVE PIPITA - "Higuain a Barcellona è conosciuto e temuto, lo hanno affrontato tante volte. Attaccano in 10, ma difendono in 7... Se la Juve riuscirà a pressare 'difendendosi' nella metà campo del Barcellona, la squadra di Luis Enrique andrà in difficoltà. Noi gli abbiamo segnato 2 gol su calcio d'angolo e non è un caso. A parte Piqué, non hanno grandi saltatori. In queste situazioni sono vulnerabili. Allegri è bravissimo, studierà tutto nei dettagli".