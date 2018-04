Diabaté come Cristiano Ronaldo. No, non è una battuta ma un dato di fatto, almeno guardando l’ultima settimana della Juventus. Due gol del portoghese allo Stadium martedì sera e due reti del maliano questo pomeriggio al Vigorito.. Dopo il gol di Bonucci, che ha impedito alla Juve di raggiungere un nuovo record di imbattibilità in campionato, la retroguardia bianconera si è clamorosamente sciolta con errori di singoli e di reparto che dallo scorso dicembre, ormai, non si vedevano più. Ma cosa c’è dietro il crollo della difesa della Juve?