Con Mario Mandzukic squalificato sarà Douglas Costa a prendere le chiavi dell’out mancino della Juventus questa sera all’Allianz Stadium. “Con Douglas Costa passeremo da sotto”, ha detto – scherzando - Max Allegri alla vigilia della gara. Con il croato in campo i bianconeri hanno a disposizione “un'uscita di sicurezza” della manovra mentre con il brasiliano la Juve sarà obbligata a giocare palla a terra e a cercare la profondità. L’ex Bayern in campo dà comunque il vantaggio di dare più ampiezza alla manovra e quindi di aprire spazi anche per gli altri compagni in campo. Ci sarà, inoltre, qualità nel dribbling, arma che risulta spesso preziosa quando gli spazi sono intasati.