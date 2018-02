Con l'assenza di Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic è destinato oggi a tornare nel ruolo dove ha vissuto gran parte della sua carriera: attaccante centrale. Il croato nella stagione in corso è andato a segno sette volte in 29 presenze, impiegato per un totale di 2312 minuti. Il gol però gli manca, eccome se gli manca: l'ultima rete di Super Mario risale a dicembre in Bologna-Juventus 0-3. Da quel momento è sceso in campo altre sette volte lasciandosi apprezzare per la solita grinta e lucidità, ma senza incidere sotto porta. Contro l'Atalanta può essere la giusta occasione per rispolverare le vecchie abitudini.