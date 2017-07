Il settore giovanile della Juventus è pronto a rimettersi all'opera per la prossima stagione. La Primavera è già al lavoro da un paio di settimane, mentre Under 14, 15, 16 e 17 stanno per tornare al lavoro. Questo il calendario: il martedì primo allenamento per l'Under 17, il 7 tocca all'Under 16, il 12 alla Under 15 e infine il 16 agosto inizieranno a lavorare i ragazzi dell'Under 14. La Vecchia Signora, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato gli staff tecnici per il 2017/18.



PRIMAVERA



Allenatore: Alessandro Dal Canto

Allenatore in Seconda: Giuliano Lamma

Preparatore Atletico: Giacomo Schillaci

Allenatore Portieri: Cristiano Lupatelli

Team Manager: GIanluca Pessotto



UNDER 17



Allenatore: Francesco Pedone

Collaboratore: Mauro Briano

Preparatore Atletico: Ivan Teoli

Allenatore Portieri: Davide Micillo



UNDER 16



Allenatore: Simone Barone

Preparatore Atletico: Alessandro Giacosa

Allenatore Portieri: Stefano Baroncini



UNDER 15



Allenatore: Riccardo Bovo

Preparatore Atletico: Francesco Lucia

Allenatore Portieri: Fabrizio Capodici



UNDER 14



Allenatori: Alessandro Spugna, Piero Panzanaro

Preparatore Atletico: Samuele Callegaro

Allenatore Portieri: Daniele Borri