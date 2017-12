La permanenza di Alex Sandro alla Juventus è tutt'altro che scontata: sono infatti quattro mesi che i bianconeri aspettano di rivedere il "vero" Alex Sandro. Gli intrecci che vedono il Chelsea di Antonio Conte sempre protagonista, potrebbero realizzarsi anche a breve. Come confermato da Tuttosport, i contatti dall’Inghilterra non mancano e il terzino è finito da tempo anche nel mirino del Manchester United. Marotta e Paratici, in ogni caso, non si farebbero trovare impreparati: qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile (al momento basterebbero 60 milioni), il terzino sarebbe lasciato libero di partire. Il casting per il sostituto, d’altra parte, ha già presentato diversi nomi: su tutti quelli di Matteo Darmian ed Emerson Palmieri.