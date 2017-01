La Juventus si prepara a blindare la propria Joya. L'attacante argentino Paulo Dybala non sta vivendo il periodo più felice della sua avventura in bianconero, ma il punto di svolta, fra rumors di mercato e prestazioni altalenanti potrà essere proprio la firma sul nuovo accordo che lo legherà a lungo alla formazione bianconera.



AGENTE IN ITALIA - Secondo Tuttosport in queste ore l'agente di Dybala, sarà nuovamente a Torino e, dopo gli incontri di 10 giorni fa, lavorerà unicamente alla chiusura dell'accordo. Rinnovo fino al 2021 con aumento di ingaggio a salire da 5 milioni di euro fino a 7 a partire dalla stagione 2019/2020.



ALLONTANARE IL MERCATO - L'obiettivo della società bianconera è ovviamente allontanare in un sol colpo tutte le voci di mercato che riguardano il talento classe '93. Il Barcellona lo ha individuato come l'erede di Messi, ma è il Real Madrid il club che più si è fatto sotto per farne la punta di diamante, la Joya, della prossima campagna acquisti.