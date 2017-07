La Juventus è alla ricerca di un grande centrocampista che possa far fare un salto di qualità alla mediana bianconera, alla quale manca un vero titolare da poter afficancare a Pjanic e Khedira; il primo nome in lista è quello di Emre Can, ma il Liverpool non ha intenzione di cedere il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2018. Ecco perché, stando a quanto riportato da Sportitalia, i bianconeri restano vigili sulla situazione di Steven N'Zonzi, centrocampista del Siviglia valutato 40 milioni dal club spagnolo.