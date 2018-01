Un dicembre 2017 pazzesco per @13Szczesny13, scelto da voi come MVP del mese Powered by @EA_FIFA_Italia! https://t.co/4j2Psns03I pic.twitter.com/HURZivoP0p — JuventusFC (@juventusfc) 20 gennaio 2018

Non poteva che essere lui il miglior giocatore del mese di dicembre della. Nel giro di qualche partita si è preso la stima, la fiducia e l'amore del popolo bianconero.è lui il futuro tra i pali della Vecchia Signora. Anche se lasciare da parte il ricordo di Gianluigi Buffon non sarà semplice, il polacco è prontissimo a tenere alto l'onore della Juventus, che lo celebra così in un video: