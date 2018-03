Tra i tanti argomenti messi in primo piano da Tuttosport riguardo la Juventus nell'edizione odierna, c'è anche la cosiddetta "politica dei meritevoli": "la disciplina del gruppo viene gestita da Allegri e dai senatori, ma pure la società valuta con attenzione e ripaga chi riga dritto". Non sono importanti soltanto le prestazioni sul campo, dunque, ma anche allenarsi con costanza e impegno. Non contano soltanto il numero di presenze accumulate, ma anche l'essere tra i "meritevoli" Sono questi gli standard bianconeri, per raggiungere ogni anno nuovi successi.