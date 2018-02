La Juve continua ad osservare Asensio ed Isco che non sono felici della loro posizione al Real Madrid. I due spagnoli, infatti, sono ancora considerati seconde linee rispetto ai vari Ronaldo, Bale e Benzema. Come riporta Mundo Deportivo i dirigenti dei Blancos hanno rassicurato entrambi i calciatori che il futuro appartiene a loro. Uno tra Benzema e Bale lascerà infatti Madrid al termine della stagione ed il Real avrebbe già rifiutato un'offerta da 150 milioni del Liverpool per Asensio, individuato come rimpiazzo ideale per Coutinho.