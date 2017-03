Ancora non è ufficiale, ma dal sito footyheadlines.com arrivano le, targata Adidas, per la stagione 2017/2018. Si tratta della prima divisa, quella tradizionale a strisce bianconere, che presenterà per la prima volta ilideato per sostituire il tradizionale stemma del club di Corso Galileo Ferraris.Rispetto alla maglia dell'attuale stagione, le nere tornano ad essere regolari, lo sponsor dovrebbe essere bianco, colletto alla coreana e logo dello sponsor di color oro.