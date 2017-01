La Juventus fa sul serio per Sead Kolasinac. L'esterno dello Schalke 04 è in scadenza di contratto, ma il club bianconero sta accelerando per portarlo subito a Torino. Il dg Beppe Marotta lo ha confermato nel prepartita della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, e ha pronta un'offerta concreta che può accontentare il club tedesco. Secondo Tuttosport, infatti, la Juventus presenterà un'offerta da 4 milioni di euro complessivi di cui 2 per l'acquisto del cartellino più altri 2 legati ai bonus sulle presenze e su i risultati ottenuti dalla squadra entro fine anno.