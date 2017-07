La Juventus sarà tra le ultime squadre a presentarsi ai nastri di partenza per il raduno estivo. I bianconeri hanno chiuso la stagione per ultimi con la delusione della finale di Champions League e la stagione 2017/18 inizierà ufficialmente il 10 luglio, giorno in cui la squadra si ritroverà a Vinovo per i primi allenamenti stagionali. In programma anche una tournée negli Stati Uniti e in Messico dal 15 al 31 di luglio.