La stagione 2017/2018 è entrata ora nella sua fase calda, ma c'è già chi è al lavoro per quella che comincerà il prossimo primo luglio. Footy Headlines, sito specializzato in divise da calcio, ha pubblicato alcune anticipazioni sulle divise che la Juventus indosserà nel 2018/19. Ancora massimo riserbo sulla prima, ci sono invece i primi dettagli su quella da trasferta e sulla terza. La seconda sarà color senape, con inserti (sponsor e logo) in tonalità più scura. Color carbone, invece, per la terza divisa, che avrà gli inserti giallo shocking. Nella nostra FOTOGALLERY tutti i dettagli.