Gigi Buffon, in qualità di capitano della propria Nazionale, è stato chiamato dalla FIFA a dare le sue preferenze per quanto riguarda il miglior giocatore e il miglior allenatore della passata stagione. Il portiere della Juventus ha indicato, per il The Best Player, primo Cristiano Ronaldo, secondo Paulo Dybala e terzo Luka Modric. Per quanto riguarda gli allenatori, Buffon ha messo al primo posto Allegri, al secondo Zidane e al terzo Conte.