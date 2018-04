Paulo Dybala ha deluso ogni attesa nel recente periodo, in particolare nei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid e nelle successive sfide di campionato contro Crotone e Napoli. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, però, è un errore accusarlo eccessivamente. Ecco perché:



"Scaricare Dybala equivarrebbe a un atto di puro tafazzismo. Sarebbe troppo semplicistico ridurre la portata dell’avventura bianconera della Joya a un terzo anno fatto indubbiamente di troppi bassi e pochi (ma indimenticabili) alti. Chi sostiene che l’argentino stia pagando il peso della maglia numero 10 (e qui il caso Pogba è ancora un fattore condizionante) è smentito dai fatti: 25 reti in 41 presenze, che diventano 76 in 135 da juventino. Non poco per un fantasista completo che a 24 anni e mezzo merita di essere aspettato".