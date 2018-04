Gonzalo Higuain rischia di saltare il match di campionato contro il Napoli in programma domenica prossima in caso di cartellino giallo contro il Crotone. Allegri ha confermato in conferenza stampa che nonostante la diffida l’attaccante argentino scenderà in campo domani sera allo Scida ammesso che sia al 100% dal punto di vista fisico. “Ieri ha avuto un piccolo problema fisico in allenamento – ha ammesso Allegri – ma non credo sia nulla di grave, se domani sta bene gioca non mi importa della diffida.”