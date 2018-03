La Juventus continua a monitorare la situazione di Anthony Martial e come riporta Tuttosport ci sono buoni margini per un positivo esito della trattativa in estate. Il francese, infatti, non sarebbe in ottimi rapporti con José Mourinho e il contratto in scadenza nel 2019 sarebbe l’assist perfetto per forzare la cessione al termine della stagione. Martial, ex Monaco, sarebbe una pedina perfetta per lo scacchiere bianconero in quanto può ricoprire varie posizioni nel reparto offensivo, dall’esterno alla punta.