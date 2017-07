La Juventus nutre dei dubbi sull’acquisto di Blaise Matuidi. Il giocatore è considerato un ottimo rinforzo, ma la sua età (30 anni) lascia più di qualche perplessità a Beppe Marotta e Fabio Paratici. Il valore del centrocampista francese non si discute, tanto che la scorsa estate la società bianconera fu ad un passo dal suo acquisto, ma ora la Juve è alla ricerca di profili più giovani, come dimostrano i recenti colpi Bentancur (20 anni), De Sciglio (24 anni) e Bernardeschi (23 anni). L’età non è un ostacolo insormontabile, ma nel centrocampo bianconero ci sono già giocatori “in là” con gli anni: Khedira ne ha 30, Marchisio 31 e il 27enne Pjanic dei big è l’unico sotto la soglia dei 30.



LE ALTERNATIVE - La Juve non molla la presa su Blaise Matuidi, ma si guarda attorno alla ricerca di valide alternative e soprattutto aspetta uno sconto dal Paris Saint-Germain. La valutazione di 25-30 milioni di euro è considerata eccessiva, la società bianconera è disposta a spenderne 15 al momento per il giocatore. Secondo La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista del duo Marotta-Paratici ci sono Emre Can del Liverpool e N’Zonzi del Siviglia. Soprattutto il primo si identifica a pieno con l’identikit cercato dalla società bianconera. Can, in scadenza di contratto nel 2018, ha già rifiutato il rinnovo con il Liverpool, ma i Reds non hanno alcuna intenzione di cederlo prima della scadenza del contratto. N’Zonzi è tornato un nome caldo per la mediana, a patto che il Siviglia sia disposto a trattare sotto i 40 milioni della clausola. Secondo Tuttosport la società bianconera valuta anche i profili di Goretzka, William Carvalho, Danilo Pereira e Adrien Rabiot. Al momento, però, non ci sono stati passi concreti da parte della dirigenza bianconera per questi giocatori.