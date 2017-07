La Juventus insiste per Federico Bernardeschi. Come scrive Tuttosport, tutte le parti sono a lavoro: i bianconeri, per migliorare l'offerta; la Fiorentina, per ottenere ciò che vuole; e l'entourage del 10 viola, che vuole accelerare per portare a conclusione la trattativa. Marotta e Paratici vogliono portare Bernardeschi a Vinovo entro il 17 luglio, giorno in cui è atteso nel ritiro della Fiorentina.