Sembra davvero tutto pronto per il rinnovo di Massimiliano Allegri con la Juventus. La bozza del nuovo contratto del tecnico bianconero, secondo quanto riportato da Tuttosport, è già stata predisposta negli uffici di Corso Galileo Ferraris: l'allenatore potrebbe mettere la sua firma in qualsiasi momento. Probabile però che ciò avvenga a fine stagione, dopo un finale caldo che vede la Juve ancora in corsa per tutti gli obiettivi italiani ed europei.