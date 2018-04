Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, sarà sottoposto a nuovi esami per chiarire i tempi di recupero dall'infortunio al piede subito contro il Real Madrid. Secondo Tuttosport, nella migliore delle ipotesi il classe '92 potrebbe tornare tra i convocati per la trasferta in casa della Roma, penultima tappa della stagione (13 maggio), o per l’ultima contro il Bologna.