Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere sotto la lente d'ingrandimento. L'attaccante argentino è finito in panchina nelle ultime tre uscite di campionato e come riportano diversi media inglesi e spagnoli l'argentino interessa a Real Madrid, Barcellona e Juventus. Stando a quanto scrive Il Corriere della Sera, tuttavia, la Juve non farà partire La Joya per un'offerta inferiore ai 150 milioni di euro.