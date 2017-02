L’avventura alla Lazio di Keita Balde sembra essere giunta al capolinea. L’attaccante classe 1995, proveniente dalla Cantera del Barcellona, è reduce da diversi screzi con la società biancoceleste i cui strascichi si fanno ancora sentire e che induce quindi le altre squadre ad interessarsi sul suo conto. Lotito, tuttavia, non ha alcuna intenzione di fare sconti: nonostante il contratto dello spagnolo scada nel 2018, infatti, il presidente laziale lo lascerà partire soltanto per un’offerta non inferiore ai 30 milioni di euro. La Juventus segue con attenzione la vicenda, ma al momento sembra restia nel considerare la possibilità di sborsare una somma così cospicua per un giocatore con un solo anno di contratto.