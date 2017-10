Fine settimana ranghi ridotti per le giovanili della Juventus. Il match clou del week-end sarà quello tra Juve e Torino Primavera che si incontreranno domani a Vinovo, alle ora 13.00, prima della sfida tra la prima squadra e la Lazio. Settimana di pausa, invece, per le vincenti Under 15 e Under 16, che lasciano spazio alle Nazionali. In campo l'Under 17 che domenica 15 ottobre alle 15 all'Ale&Ricky di Vinovo ospita lo Spazia. Occhi anche sulla Primavera Femminile: sfida al San Bernardo Luserna per la quarta giornata di campionato: appuntamento alle 14.30 di domenica 15 ottobre al Centro Sisport di Torino.