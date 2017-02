Considerando la giovane età e le eccellenti prestazioni che sta sfoderando con la maglia del Milan, Gianluigi Donnarumma non ha rivali in Italia: in Francia, però, c'è un portiere che gli assomiglia molto. Si tratta di Alban Lafont, il fortissimo portiere del Tolosa, anch'egli classe 1999 e titolare inamovibile del club francese da circa due stagioni. La Juventus, dal canto suo, sta pensando al candidato ideale a cui rilasciare un'eredità pesante come quella di Buffon: oltre a Donnarumma, pertanto, la società bianconera pare sia intenzionata ad avviare i contatti anche con il Tolosa per provare a portare a Torino Lafont il quale, però, ha un contratto con i francesi fino al 2020.