Dietrofront a sinistra., il terzino brasiliano è stato il grande cruccio di Antonio Conte sul mercato estivo ma dopo tante proposte, offerte e assalti, non si ripartirà in questi giorni per l'ex Porto.come raccontato nonostante le voci contrastanti e sicuri di non fare alcuno sconto per il suo cartellino, per cui in estate sono stati rifiutati anche 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus.- Sì, la Juve sorride e si tiene Alex Sandro almeno fino a giugno., se Alex dovesse manifestare la volontà di andar via o se arrivassero offerte allettanti al club bianconero magari anche dopo il Mondiale.. L'apprezzamento rimane, Emerson è un obiettivo della Juve per il futuro ma la Roma non vuole privarsene e avrebbe fatto resistenza, a Torino dunque avranno un braccio di ferro in meno e un Alex Sandro in più, sperando torni definitivamente sui suoi livelli. E con Emerson nel mirino per il futuro, non più per l'immediato presente.