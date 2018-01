Il contratto con il Liverpool scadrà a giugno, ma per i bookmaker ci sono buone possibilità che Emre Can firmi l’accordo preliminare con la Juventus già a gennaio. Il centrocampista del Liverpool è libero di avviare le trattative con altre squadre e l’interesse dei bianconeri per chiudere l’affare accorcia le distanze tra l’Inghilterra e Torino. Il sì del giocatore entro la fine del mese è passato da 3,25 a 2,75 sulle lavagne inglesi, e ora se la gioca alla pari la possibilità di altri sei mesi da giocatore del Liverpool al 100%. Rispetto a qualche giorno fa, però, la permanenza di Emre Can con i Reds ha perso terreno, visto che la scorsa settimana era la prima opzione. In ogni caso, ogni alternativa alla Juve è ormai fuori gioco, vista la quota a 17,00 per il Bayern Monaco, quella a 26,00 per il Borussia Dortmund e quella a 34,00 per il Chelsea.