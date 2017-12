Il piano prevede di portarlo a Torino la prossima estate, ma stando ai bookmaker Emre Can potrebbe raggiungere la Juventus prima del previsto. Il centrocampista del Liverpool è oramai al centro delle manovre bianconere e con il contratto in scadenza il prossimo giugno non è escluso il colpo nell’imminente sessione di mercato. Sulle lavagne britanniche la permanenza per sei mesi ai Reds è ancora favorita, a 2,75, ma la Juve ha recuperato parecchia strada, tanto è vero che il trasferimento entro fine gennaio si gioca a 3,25. Di certo c’è che i bianconeri hanno praticamente annullato la concorrenza, vista la distanza delle altre squadre in lista: il Manchester City, ad esempio, è dato a 9,00, e sono ancora più lontani Bayern Monaco e Borussia Dortmund, entrambi a 26,00.