La filosofia della Juventus sul mercato è chiara. Giusto investire, giusto cogliere le occasioni, giusto anche andare a prendere campioni come nell'estate di Pjanic e Higuain, passando per Douglas Costa quest'anno. Ma quando si aprono opportunità a parametro zero è sacrosanto rincorrerle con intelligenza: in sostanza, non strapagare un giocatore che ha un solo anno di contratto. Questo vale per Keita Baldé, obiettivo bianconero da mesi ma a rischio perché c'è chi pensa di comprarlo subito (Inter e non solo); la Juve non sta ai 25 milioni pretesi da Lotito, così come non vuole svenarsi per Emre Can, centrocampista del Liverpool.



MURO ROSSO - Turco di passaporto e nazionalità tedesca, Emre è un pallino di Marotta e Paratici che lo seguono da anni e lo riterrebbero perfetto per la mediana bianconera. Peraltro è un classe '94, giovane e di personalità, con tante presenze in Premier; ma ha un solo anno di contratto con i Reds, per questo la Juve come strategia ragiona su un prezzo scontato o al ribasso. Altrimenti, si può provare a prenotarlo a parametro zero per il futuro, proprio come Keita. Ma in questo caso a fare muro è il Liverpool: Klopp sta provando in ogni modo a convincere il giocatore a rinnovare, Emre Can riflette e valuta. Soprattutto, la richiesta economica del Liverpool è altissima: 35 milioni per un giocatore a scadenza, troppi secondo la Juve. Che spera in una rottura per arrivare allo sconto, quantomeno all'apertura. Intanto, la strategia su Emre Can sbatte contro il muro Red. Almeno per ora...