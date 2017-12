Da domani la trattativa può ufficialmente partire. Non che prima mancassero le luci dei riflettori sul corteggiamento della Juve a Emre Can. Ma con l'arrivo del nuovo anno, non sarà più formalmente necessario passare dal Liverpool per provare a mettere a segno in grande anticipo quello che potrebbe già essere il vero colpo del centrocampo in vista della prossima stagione. L'obiettivo unico è infatti quello di trasformare il finale di un film già visto in passato, quello che con protagonista Axel Witsel ad esempio ha avuto più di un elemento in comune con la sceneggiatura attualmente tra le mani di Marotta e Paratici. Cambia il contesto però: a conti fatti, Witsel era sì un obiettivo ma mai realmente una prima scelta. Quella che al contrario è Emre Can fin dalla prima ora, motivo per cui in casa Juve si lavora per fare in modo che la concorrenza spietata di City e Bayern Monaco (solo per citare i club più interessati) non rechi in dote alcuna sgradita sorpresa.

IL PROGRAMMA – In questi giorni c'è stato un nuovo, proficuo, contatto con l'entourage del giocatore. L'idea di un ruolo da protagonista, con un ingaggio a crescere su base di oltre 4 milioni netti a stagione, sembra convincere Emre Can. Che nel frattempo ha fatto naufragare anche gli ultimi (?) disperati tentativi di rinnovo del Liverpool. Un club che problemi di soldi non ne ha, ma che se messo di fronte alla certezza di perdere a zero il giocatore potrebbe anche provare ad ascoltare nuove proposte per una separazione anticipata: la Juve ci proverà, a stretto giro di posta, con un'offerta che non sembra poter andare oltre una cifra compresa tra i 6 e i 9 milioni di euro, il costo ritenuto adeguato per un noleggio semestrale. Se nel frattempo arrivasse anche il sì definitivo del giocatore, forzare la mano sarebbe anche più facile. A gennaio o a giugno poco importa alla Juve: ciò che conta è che il finale sia quello per cui si lavora ormai da dodici mesi, con Emre Can a raccogliere l'eredità di Khedira. Cancellando definitivamente il ricordo della beffa Witsel.



@NicolaBalice