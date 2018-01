La Juventus guarda al mercato e programma i colpi per la prossima stagione. Già ultra-competitiva e ricca di talento la rosa che quest'anno è a disposizione di Massimiliano Allegri e allora a gennaio non servirà operare su mercato in entrata. Il dg Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici continuano a lavorare per rafforzare soprattutto il reparto di centrocampo in vista dell'estate dove sono due i colpi annunciati.



EMRE CAN E UN GIOVANE - Il primo è sicuramente il centrocampista tedesco del Liverpool Emre Can che è in scadenza di contratto con i Reds ma continua a fornire prestazioni eccellenti in Premier League come quella che ha visto gli uomini di Klopp battere l'imbattuto fino a iere Manchester City. La Juve preme per far firmare al classe '94 i precontratti che metterebbero fuori gioco la concorrenza. Secondo il Corriere dello Sport, la Juve sta anche studiando la pista giovane e italiana per completare il reparto. In pole position c'è Cristante dell'Atalanta ma i recenti contatti (più di uno) con il Cagliari e l'entourage di Barella stanno spingendo la candidatura del classe '97 sardo.



MARCHISIO ADDIO? - Tutti colpi possibili che smuoveranno il reparto, ma che potrebbero portare anche ad una clamorosa separazione. Claudio Marchisio non è più al centro del progetto tecnico della Juventus e secondo Tuttosport a giugno potrebbe prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di una separazione. La MLS lo tenta molto più di altri campionati e sebbene il recupero dalla rottura dei legamenti del ginocchio sia ormai alle spalle, il Principino continua ad essere tormentato da porblemi muscolari che non lo riescono a far rendere come lui vorrebbe: da Juventus. A gennaio, sebbene sia richiesto, non si muoverà, ma a giugno la storia potrebbe cambiare.