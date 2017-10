In cima alla lista degli obiettivi della Juventus c'è ancora lui. Qualità, duttilità, ottime potenzialità e un jolly che convince sotto tutti gli aspetti: Emre Can a scadenza di contratto con il Liverpool è un'occasione per i bianconeri, pronti a cogliere quest'opportunità da diversi mesi. Tanto che Marotta e Paratici hanno provato ad anticipare l'arrivo del tedesco classe '94 a Torino già da luglio senza successo, Klopp ha fatto resistenza e lo tiene anche senza firma sul contratto. La Juve è in contatto con il suo agente e vuole prenotarlo per la prossima stagione a corso zero, ma adesso c'è da fare sul serio.



RISCHIO WITSEL - Ricordate il caso Witsel un anno fa? A un passo dal vestire bianconero a fine agosto, praticamente preso per l'anno successivo ma... l'inserimento di un club cinese ha fatto saltare tutto, nonostante fosse prenotato a costo zero. La Juve vuole evitare di perdere Emre Can, sia per concorrenza che per un rilancio del Liverpool, ecco perché si proverà comunque ad anticipare il suo acquisto a gennaio; ipotesi molto complessa finché Klopp continua a trattenerlo, offrendo anche un rinnovo a cifre più alte. Per adesso non basta, ma ad Anfield non mollano un centimetro sul centrocampista. Marotta ha fretta, saranno anche le settimane dei nuovi contatti per Emre Can. Perché va evitato un Witsel-bis.