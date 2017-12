Il corteggiamento è iniziato esattamente un anno fa. Da gennaio, infatti, Emre Can è diventato un autentico obiettivo di mercato della Juve fino ad essere anche tormentone negli ultimi mesi. Insuperabile il muro del Liverpool nonostante il contratto del tedesco fosse in scadenza nel 2018, non sono bastate offerte al rialzo fino a toccare i 40 milioni bonus inclusi. Adesso però, cambia tutto. E la dirigenza bianconera è pronta ad effettuare l'affondo decisivo per fare in modo che Emre Can possa essere anche alla Juve come in Nazionale l'erede di Khedira, prima o dopo: la posizione di Sami verrà definita solo nei prossimi mesi, resta un punto fermo dello scacchiere di Max Allegri ma non mancano le sirene che lo vorrebbero pronto a tentare l'avventura in MLS o magari proprio in Premier. Tornando ad Emre Can, già entro fine dicembre è previsto un nuovo contatto diretto con l'entourage del giocatore, per ottenere quel sì da tempo già nell'aria nonostante la concorrenza spietata di Manchester City e Bayern Monaco: pronto un contratto da 4,5 milioni netti a stagione più bonus, trattamento da top per quel che sono gli attuali parametri della Juve.

IL TENTATIVO - Giocano d'anticipo dunque Marotta e Paratici, proprio per evitare sgradite sorprese 'alla Witsel': rispetto al belga, però, Emre Can è una prima scelta assoluta per il centrocampo del prossimo ciclo della Juve. Tanto da pianificare un nuovo (ultimo?) assalto già per gennaio: decisivi i primi giorni del nuovo anno, Marotta è pronto a presentare un'offerta al Liverpool compresa tra i 6 e i 9 milioni di euro per averlo subito. Tentativo che rischia di andare a sbattere ancora una volta contro il muro di Klopp, per il Liverpool non è una questione di soldi ed Emre Can resta un uomo chiave dei reds. La differenza è rappresentata dal fatto che ormai ci si è rassegnati a perderlo a fine stagione, provare a guadagnarci qualcosa è un pensiero sul quale la Juve farà leva: fallito anche l'ultimo tentativo di rinnovo con clausola rescissoria di “soli” 30 milioni. Un ultimo assalto quasi obbligato per non lasciar nulla per strada, quello della Juve, prima di comunicare agli inglesi di essere pronti a trattare direttamente col giocatore in vista della prossima stagione. Emre Can vuole essere padrone del proprio destino, un destino che sembra proprio potersi tingere di bianconero.



@NicolaBalice