Ben due pilastri del centrocampo della Juventus possono dire addio a fine stagione. Il primo è Sami Khedira, il secondo Claudio Marchisio. Il centrocampista tedesco ha rifiutato tante proposte durante la scorsa estate, ma il contratto a scadenza nel 2019 impone una riflessione tra rinnovo e possibile addio a giugno. Anche se dovesse firmare il nuovo contratto - già in piedi da tempo -, Khedira non chiude a un ipotetico saluto alla Juventus per il prossimo anno. Dalla MLS lo cercano in tanti, non è da escludere anche un'esperienza europea in un altro campionato come può essere la Premier League. Il sostituto del tedesco può essere un suo connazionale: Emre Can. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti con l’entourage del giocatore, in scadenza di contratto con il Liverpool al 30 giugno, ma il Liverpool non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore a gennaio. Neanche per una cifra compresa tra i 6 e i 9 milioni di euro, il costo ritenuto adeguato per un “noleggio” semestrale dalla Juventus. Difficile, quasi impossibile Emre Can si muova a gennaio, ma il prescelto della società bianconera per sostituire Khedira a giugno è proprio il classe 1994 ora dei Reds.



SOGNO MILINKOVIC - Oltre a Khedira, anche Claudio Marchisio può dire addio alla Juve a giugno. Il centrocampista, l’anno scorso vittima di un brutto infortunio al ginocchio, non ha ancora ritrovato la miglior condizione fisica ed è finito dietro a Rodrigo Bentancur nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Ieri col Torino ha giocato, ma non ha brillato e ha lasciato il campo per l’ennesimo infortunio muscolare. La società bianconera ha già iniziato a interrogarsi sul suo futuro: di spazio alla Juve ce n'è sempre meno, a gennaio gli anni saranno 32 e la voglia di sentirsi un giocatore importante è sempre la stessa o forse di più. Il problema è che i bianconeri stanno gradualmente ringiovanendo la rosa e seguono da vicino diversi centrocampisti graditi a Massimiliano Allegri. Su tutti Milinkovic-Savic, vero e proprio sogno di mercato della Juve. Lui sì che farebbe fare il salto di qualità tanto atteso alla squadra bianconera nella zona centrale del campo. A luglio scorso Marotta e Paratici avevano provato un blitz offrendo 35 milioni di euro più bonus a Lotito: no secco della Lazio, che ne chiedeva già 70 e ora ne vuole addirittura 100 per il serbo classe 1995. Milinkovic costa quanto un diamante, motivo per cui la Juventus si guarda attorno.



LE ALTERNATIVE - Radar juventini anche a Bergamo, su Bryan Cristante. Il classe 1995 cresciuto nel settore giovanile del Milan, è un vero e proprio obiettivo di mercato di Marotta e Paratici per il 2018. Il piano della Juve è sempre il medesimo: acquisto anticipato a gennaio (se possibile) e giocatore lasciato in prestito per altri sei mesi all'Atalanta, che appena possibile riscatterà il cartellino dal Benfica per 4 milioni. Le cifre per il prossimo trasferimento sono già salite in maniera esponenziale: si viaggia oltre i 25 milioni più bonus, anche Roma e Inter inseguono Cristante ma la Juve è sempre in prima linea. Di questo passo, a fine anno la valutazione di Cristante può arrivare oltre i 30 milioni. Subito sotto ci sono altri due “italiani”: Kevin Strootman della Roma e Nicolò Barella del Cagliari. Profili diversi, per età (l’olandese è un classe 1990, l’italiano un classe 1997), per ruolo e naturalmente per valutazione economica: circa 45 i milioni che la società giallorossa chiede per Strootman, mentre il Cagliari per 20 milioni può lasciar partire Barella. Fuori dall’Italia sono tanti i nomi sul taccuino di Marotta e Paratici: da N’Zonzi del Siviglia a Saul Niguez dell’Atletico Madrid, da Kroos del Real Madrid a Ivan Rakitic del Barcellona. Profili internazionali seguiti da tempo, candidati per sostituire Claudio Marchisio e fare il salto di qualità in mediana. Ma per giocatori di questo profilo servirebbe uno sforzo economico davvero importante. Così come per Milinkovic-Savic, sempre in cima alla lista dei sogni estivi…





@AleCosattini