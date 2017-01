Arriverà in estate alla Juve, ma già nei prossimi mesi è atteso per sostenere le visite mediche. Rodrigo Bentancur, centrocampista del Boca Juniors, è ora impegnato con l'Uruguay nel Sub 20 e questa notte ha rischiato grosso: nella sfida contro l'Argentina, Belmonte è entrato con il piede a martello sulla gamba destra del futuro juventino. Rosso diretto per il giovane argentino, solo un grosso spavento per Bentancur, che rientrato in campo ha guidato i suoi alla vittoria per 3-0.