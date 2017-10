La Juve, tra i tanti talenti sparsi per l'Italia, tiene d'occhio la crescita di Francesco Cassata, l'anno scorso grande protagonista all'Ascoli. Per il classe '97, però, l'esordio in A non è stato dei migliori: rosso diretto dopo quattro minuti per colpa di un intervento irruento. Non il modo migliore di presentarsi e chiamare maggiore spazio, ma le qualità non gli mancano. La Juve spera Bucchi gli dia un'altra occasione.