Bentancur ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Uruguay ieri notte nel corso del match di qualificazione alla Coppa del Mondo tra Uruguay e Venezuela. Un match valido per le statistiche in quanto gli uruguagi sono già certi della qualificazione alla Coppa del Mondo mentre il Venezuela è già eliminato (ed è ultimo nel girone). Resta comunque la grande soddisfazione dell'ex Boca per la sua prima presenza in nazionale e, arrivati a questo punto, c'è anche un sogno chiamato mondiale.