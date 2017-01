Sono ore di riflessioni per il difensore della Juventus Patrice Evra, che potrebbe partire già in questa finestra di mercato con destinazione Valencia, mentre appare più defilata l'opzione Manchester United. Il suo agente Federico Pastorello è in questi giorni in Italia proprio per fare il punto della situazioni col suo assistito e col club bianconero, pronto a sostituirlo con Kolasinac dello Schalke 04. Evra non sembra però perdere la sua proverbiale serenità e voglia di scherzare e, attraverso il proprio profilo Instagram, il giocatore francese ha descritto cosi il suo stato d'animo: "Momento profondo!!! But I love this game jahahahaahhaah".





Deep Moment!!! But I love this game jahahahaahhaah#life#future#decisions#honesty#god Una foto pubblicata da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 12 Gen 2017 alle ore 07:29 PST