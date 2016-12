La gara di Supercoppa contro il Milan ha lasciato scorie importanti in casa Juve. La sconfitta brucia e il dolore ha finito per mettere in discussione tutti: Allegri in primis, ma anche e soprattutto alcuni giocatori, Patrice Evra su tutti. E al francese, l'umiliazione subita da Suso, potrebbe costare molto cara.



ADDIO - Secondo quanto riporta La Stampa, l'ex Manchester United sarebbe pronto a lasciare la Juventus già a gennaio. Il suo contratto scade a fine anno (con un'opzione per quello successivo), ma lo scarso impiego, unito alle difficoltà incontrate nell'ultimo periodo, l'ha portato a prendere una decisione: svestire il bianconero. E anche la Juve, non più pienamente convinta della qualità del suo apporto, pare avallare la decisione. La destinazione? Ignota, per ora, ma, sempre secondo il quotidiano torinese, Evra vorrebbe tornare in Premier League.



SORPRESA - Cambiata radicalmente, invece, la situazione di Stephan Lichtsteiner. L'esterno svizzero sembrava un separato in casa a settembre, ma, con il lavoro e la professionalità, si è ripreso un ruolo importante in squadra. Il ko di Dani Alves e il progressivo passaggio alla difesa a quattro, poi, hanno portato a un incremento significativo del suo impiego, e ora nell'aria c'è addirittura il rinnovo di un anno, per il quale la società ha una prelazione, da esercitare entro il prossimo gennaio. E il reintegro nella lista Champions è pressoché scontato.