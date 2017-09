Duttilità e qualità. Nella grande caccia al centrocampista della Juventus nell'ultimo anno è rientrato nella lista di Marotta e Paratici anche Fabinho: brasiliano del Monaco, capace di giocare da mezz'ala grazie al lavoro con Jardim così come da terzino destro suo ruolo originale, è un pallino dello scouting bianconero che lo vedrebbe benissimo nella propria rosa. Già trattato nella scorsa estate ma frenato da una valutazione altissima, Fabinho rimane un'idea della Juventus per la prossima stagione quando si lavorerà ancora nella ricerca a un centrocampista con le sue caratteristiche.



TRA PSG E PREZZO - I problemi di questa operazione sono due: non la volontà del giocatore che ha sempre preso in considerazione l'opportunità italiana, ma la valutazione altissima che ne fa il Monaco fino a 60/65 milioni di euro. Tanti, troppi probabilmente per un giocatore con le sue qualità, la Juventus continua a valutarlo nel caso in cui venisse fatto un grosso investimento. Il vero ostacolo è la concorrenza del Paris Saint-Germain, già a un passo da Fabinho nella scorsa estate poi frenato dal Fair Play Finanziario dopo una trattativa avanzata con il Monaco; Nasser Al Khelaifi vuole tornare alla carica, non è ancora finita. Ecco perché Fabinho è un obiettivo complesso, pallino anche di José Mourinho che ha provato a portarlo al Manchester United senza successo. Adesso il PSG non molla, un obiettivo decisamente difficile per la Juve che verrà.