Paulo Dybala è in ballottaggio per il match di questa sera tra Juve e Napoli. Allegri deciderà se inserirlo tra i titolari soltanto tra qualche ora. In mattinata i bianconeri hanno svolto la rifinitura allo Stadium e l'attaccante argentino aveva una fasciatura alla gamba che però non si è vista quando il calciatore ha lasciato il pullman bianconero dopo la rifinitura per fare rientro nell'albergo di Leinì dove la squadra prepara tutte le partite casalinghe.