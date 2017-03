Sette reti in Serie B con la maglia dell’Ascoli e la prima convocazione con l’Under 21: il futuro sorride ad Andrea Favilli, che ha ricevuto oggi la chiamata del ct Di Biagio per i test amichevoli contro Polonia e Spagna. Applaude anche la Juventus, che già lo aveva apprezzato ai tempi delle giovanili (21 reti in 40 presenze). Ma la carriera del centravanti potrà proseguire ancora con i campioni d’Italia: l’Ascoli eserciterà infatti il diritto di riscatto dal Livorno in sinergia con il club di Agnelli. Che continua a monitorare con attenzione la crescita del baby-bomber azzurro.