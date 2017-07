Andrea Favilli non è formalmente un calciatore della Juventus ma i bianconeri controllano comunque il suo cartellino in virtù dell'accordo con l'Ascoli nell'ambito dell'operazione Orsolini. Oggi Paratici ha incontrato a Milano il procuratore dell'attaccante Donato Di Campli che è ha informato la Juve dell'interesse di Sassuolo e Atalanta. Come riporta Sky Sport, la Juventus vorrebbe che il calciatore giocasse in Serie A la prossima stagione ma l'Ascoli che detiene il cartellino del calciatore vuole trattenere Favilli nelle Marche ancora per un anno.