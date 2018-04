Da Raisport, Claudia Garcia, giornalista brasiliana di Rete Globo, ha parlato del presunto interessamento della Juventus per Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona: "In queste settimane si è parlato anche di Bruno Fernandes per la Juventus, ma lui è un centrocampista offensivo che gioca vicino a una punta, sta giocando quasi come secondo attaccante e sta facendo un'annata straordinaria. E' un giocatore che ha già giocato in Italia, sarebbe potuto andare alla Juve per una cifra tra gli 8-10 milioni di euro. Adesso ha una clausola di 100 milioni, difficile che lo Sporting lo faccia uscir per meno di 50 milioni, perché c'è anche l'interesse del Liverpool".