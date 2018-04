L'ex difensore della Juventus Ciro Ferrara è intervenuto a Radio 24: "Mi sembra assurdo che un allenatore come Max che ha vinto tanto, deve giustificare una sconfitta con una delle squadre migliori al mondo. Si deve uscire da Juventus, da squadra che va a Madrid per giocarsi la partita, anche se il risultato dell'andata è penalizzante. Difficile vedere un caso Wenger in Italia per le pressioni che ci sono, è inevitabile che il rapporto Juve-Allegri dovrà interrompersi, l'importante è che si interrompa civilmente, senza stracci che volano".